In Deutschland wird noch immer viel gebaut. Auch bei Stress auf den Baustellen darf der Arbeitsschutz aber nicht zu kurz kommen.

Angesichts des Baubooms in Deutschland pocht die Berufsgenossenschaft auf ausreichenden Schutz für Arbeiter auf den Baustellen. "Es ist ganz klar: Es wird im Moment sehr viel gebaut. Auch die Bauzeiten haben sich immer weiter verkürzt", sagte der Leiter der Präventionsabteilung der BG Bau, Bernhard Arenz. Durch Zeit- und Kostendruck entstünden Situationen, die dem Arbeitsschutz nicht immer zuträglich seien.

In der Bau- und Reinigungsbranche sind Arbeitsunfälle seit längerem rückläufig. Nach vorläufigen Zahlen wurden 2017 etwa 103.200 meldepflichtige Arbeitsunfälle registriert - 2010 seien es noch 118.000 gewesen. Die Zahl der tödlichen Unfälle nahm dagegen zu: 88 Menschen starben bei Arbeitsunfällen, elf mehr als ein Jahr zuvor.

"Das ist natürlich nicht akzeptabel und es sind Zahlen, die wir ganz klar reduzieren müssen", sagte Arenz der Deutschen Presse-Agentur. Die Zahl schwanke immer mal. Es müsse aber schon in der Planung eines Bauprojekts ausreichend an Sicherheit gedacht werden. "Die Bauherren haben eine gesetzliche Verpflichtung dazu über die Baustellenverordnung." Gerade bei großen öffentlichen Auftraggebern werde das aber in der Planungsphase mitunter vernachlässigt.

Arbeitgeber und zuständige Ärzte müssen Arbeitsunfälle spätestens dann der Berufsgenossenschaft melden, wenn Beschäftigte wegen einer Verletzung mindestens drei Tage nicht arbeiten können. Unfälle von Selbstständigen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...