Andrea Nahles ist von den Reden der Minister Spahn und Seehofer genervt. Sie sollten ihrer eigentlichen Arbeit nachgehen, so die SPD-Fraktionschefin.

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat scharfe Kritik an den Unionsministern Jens Spahn und Horst Seehofer geübt. "Bevor der Gesundheitsminister Spahn in oberschlauen Interviews die innenpolitischen Zustände in Deutschland schlechtredet - das Innenressort besetzt übrigens seit 13 Jahren die Union -, sollte er sich um seinen eigentlichen Job kümmern", sagte Nahles dem RND-Zeitungsverbund (Samstagsausgaben). ...

