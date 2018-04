Liebe Leser,

der Aufsichtsrat der Deutschen Börse hat endlich für Klarheit an der Führungsspitze gesorgt. Der wegen Insiderhandel vor Gericht stehende ehemalige Börsenchef Karsten Kengeter hat sein Amt geräumt. Die Nachfolge trat zum 1. Januar Theodor Weimer an, der zuvor 8 Jahre Vorstandssprecher bei der Hypovereinsbank war. Ab sofort kann sich die Börse endlich wieder voll auf das operative Geschäft konzentrieren. Denn das läuft alles andere als rund. Die niedrige Volatilität an den ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...