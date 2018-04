von Gian Hessami, €uro am Sonntag Der Bitcoin-Hype ist nach dem Preisverfall erst einmal vorbei. Ein Dauerbrenner ist hingegen die Technik, welche die Etablierung des Kryptogeldes ermöglicht: die Blockchain. Aus dem Englischen übersetzt heißt das so viel wie "Blockkette" - in diesem Fall eine Kette aus Transaktionsblöcken. Sie möchten in Kryptowährungen investieren? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...