Der Softwarekonzern Microsoft bricht mit der Windows-Ära: Mit KI und Quantencomputern will er den Rivalen Amazon im Cloud-Geschäft überholen.

Die Koikarpfen schwimmen noch unbehelligt durch den Lake Bill. Doch bald schon werden die Bagger anrücken. Die ältesten Gebäude auf dem Campus von Microsoft in Redmond sollen verschwinden. Und auch wenn der Teich in ihrer Mitte, benannt nach Gründer Bill Gates, erhalten bleibt: drum herum soll sich alles verändern. Wirklich alles.

Als eine Ehrung der Zeit, in der das von Gates erfundene Betriebssystem Windows die Computer eroberte und Computer die Welt, war der Teich immer gesehen worden. Die Mitarbeiter schubsten öfter mal ihre Chefs hinein, wenn ein Projekt ein erfolgreiches Ende fand. Heute tut das in Redmond niemand mehr. Via Internet erhalten Apps nun alle paar Tage ein Update. Ewige Projektarbeit ist Vergangenheit, ebenso die Karpfenteich-Partys. Deshalb gelten auch die Einzelbüros drumherum als überholt - die Mitarbeiter sollen nicht allein vor sich hinbrüten, sondern im Team frische Ideen entwickeln. Auf dem Campus entstehen jetzt höhere, luftigere Bürokomplexe: gleich der Veränderung, die Microsoft vollzieht. Weniger interne Konkurrenz, mehr Teamwork, Kommunikation und Kreativität. Es ist die wohl größte Veränderung der Konzerngeschichte.

Satya Nadella, seit vier Jahren an der Spitze des Konzerns, rüstet Microsoft für eine neue Ära der Internetbranche. Für eine Zeit, in der Smartphones so schlau werden wie persönliche Assistenten und die Menschen Gespräche mit smarten Lautsprechern führen. Und er stärkt den Konzern damit auch für den Kampf gegen neue Konkurrenten.

Amazon zum Beispiel, den Rivalen aus der Nachbarstadt Seattle. Der Konzern hat mit seinem Cloud-Dienst Amazon Web Services (AWS) in den vergangenen zehn Jahren ein sagenhaftes Wachstum hingelegt. Von bescheidenen 3,1 Milliarden Dollar im Jahr 2012 auf stolze 17,5 Milliarden im vergangenen Jahr - und in diesem Jahr will Amazon-Boss Jeff Bezos mit seiner Cloud die Marke von 20 Milliarden Dollar überspringen.Laut Prognose des US-Analyseunternehmens Gartner steigen die weltweiten Umsätze für Cloud-Dienstleistungen von 260 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr bis 2020 auf gut 411 Milliarden Dollar - gut viermal so schnell, wie der gesamte IT-Markt in jenem Zeitraum zulegen soll. Denn die Daten und Dienste, die in dieser neuen Ära so wichtig werden, lagern in Rechenzentren. Und das Geschäft mit der Cloud führt Amazon an, nicht Microsoft.

Operation am Herzstück des Konzerns

Mancher bei Microsoft fühlt sich nun an die Zeit erinnert, als Apple mit seinem iPhone den Konzern alt aussehen ließ. Microsoft kaufte damals für fast sechs Milliarden Euro Nokia - und fasste trotzdem nie im mobilen Geschäft Fuß. Den Fehler, nicht schnell genug auf den Wandel zu reagieren, will der Konzern kein zweites Mal begehen.

Deshalb wagt Nadella sich nun an das Herzstück des Unternehmens. Die für das Betriebssystem Windows zuständige Abteilung hat er in zwei Bereiche gegliedert: eine für Geräte und den Umgang mit ...

