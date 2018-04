Am Sonntag muss sich Ungarns Premier Orbán der Wahl stellen. Der Rechtspopulist spaltet Europa. Deutsche Unternehmer wirken jedoch zufrieden mit ihm, sagt Gabriel A. Brennauer von der Deutsch-Ungarischen Handelskammer.

WirtschaftsWoche: Viktor Orbán gilt aufgrund seiner rechtspopulistischen Regierungsstils als einer der umstrittensten Premiers innerhalb Europas. Wie hat sich die ungarische Wirtschaft in den vergangenen acht Jahren unter der Regierungszeit von Viktor Orbán entwickelt?Gabriel A. Brennauer: Wir müssen uns an die Anfänge der damaligen Regierungszeit und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erinnern. Es war die Zeit der Finanzkrise und ab 2010 beherrschte die Griechenland-Krise die Agenda in Europa. Für Ungarn stand die Frage im Raum, ob das Land sich überhaupt selbst am Leben erhalten kann oder ob Ungarn gestützt werden musste. Das waren die großen Fragen vor acht Jahren. Und wenn man das als Ausgangspunkt der Regierung von Viktor Orbán nimmt, muss man sagen, dass diese Gewitterwolken vollständig verschwunden sind. Zwar gab es auch Kritik, dass Ungarn einzelne Branchen mit höheren Steuern belegt hat. Aber der Weg Ungarns war eben, die Krise aus eigener Kraft zu überwinden. Und das hat Ungarn geschafft.

Die Arbeitslosenquote in Ungarn ist mit 4 Prozent niedrig, das Wachstum überdurchschnittlich. Warum geben dennoch laut einer Umfrage 44 Prozent der Ungarn an, dass es ihnen schlecht gehe?Im letzten "Eurobarometer" äußerten sich 53 Prozent der Ungarn zufrieden mit ihrer finanziellen Situation, sechs Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor. Wir selbst führen jedes Jahr eine Umfrage unter den deutschen Unternehmen in Ungarn durch. Dabei fragen wir die Unternehmer, wie sie die Lage der Volkswirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...