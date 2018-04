Die USA zeigen sich in den Nafta-Verhandlungen offenbar kompromissbereit. Mexiko wehrt sich allerdings gegen Attacken von US-Präsident Trump.

Im Auge des Wutsturms, den Donald Trump in den vergangenen Tagen über Mexiko entfachte, reisten Luis Videgaray und Ildefonso Guajardo ungerührt nach Washington und versuchten, politisches und vor allem wirtschaftliches Tagegeschäft zu betreiben.

In der US-Hauptstadt kamen der mexikanische Außen- und Wirtschaftsminister am Mittwoch mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und dem Präsidentenberater Jared Kushner zusammen, um über den Stand der Nafta-Neuverhandlung zu beraten.

Man sei übereingekommen, hieß es anschließend, auf Expertenebene weiter an "einer gemeinsamen Lösung" für die noch offenen Kapitel im Nordamerikanischen Freihandelsabkommen zu arbeiten.

In Mexiko hat man gelernt, über die Tweets des US-Präsidenten nicht gleich in Panik zu verfallen. Haben vor einem Jahr Drohungen und Erpressungen im Zusammenhang mit Nafta noch regelmäßig zu Einbrüchen bei Börse und Peso geführt, ist beim südlichen Nachbarn mittlerweile Gelassenheit eingekehrt.

In der abgelaufenen Woche ist der IPC-Index der mexikanischen Börse deutlich gestiegen und die Währung hat gegenüber dem Dollar kräftig zugelegt - trotz der Tweets des Krawallmachers. Allerdings wandte sich Präsident Enrique Peña Nieto am Donnerstagabend überraschend in einer entschiedenen Botschaft an die Bevölkerung und seinen Kollegen in Washington.

"Präsident Trump, lassen Sie Ihre schlechte Laune nicht an den Mexikanern aus." Wenn Trumps jüngste Beschimpfungen und Drohungen das Ergebnis von Frustrationen daheim mit der Politik oder dem Ärger mit dem Kongress geschuldet seien, dann solle er sich bitte auch an diesen abreagieren und nicht an den Mexikanern.

"Wir werden es nicht erlauben, dass eine negative Rhetorik unsere Beziehungen bestimmt", betonte der Staatschef sichtlich verärgert in der fünf Minuten langen Botschaft. "Hier sind wir, 125 Millionen Mexikaner, die stolz darauf sind, wer sie sind".

Mexiko ist "immer bereit, mit Ernst und gutem Willen zu verhandeln"

Wenn der US-Präsident mit dem Nachbarland auf Augenhöhe verhandeln und zu Abkommen kommen wolle, stehe sein Land bereit: "Wir sind immer bereit, mit Ernst und gutem Willen zu verhandeln, aber nichts und niemand steht über der Würde der Mexikaner", schloss der Staatschef.

Dennoch ist Mexiko derzeit weit entfernt von der Panik, die noch aufkeimte, als Trump Anfang März zum Ende der siebten Verhandlungsrunde in Mexiko-Stadt drohte, mögliche Strafzölle auf Stahl und Aluminium für den Nachbarn mit Fortschritten bei den Nafta-Gesprächen zu verbinden.

Das wäre - so war man sich in Mexiko-Stadt einig - der Sargnagel für das Abkommen gewesen, das Mexiko, Kanada und die USA seit rund 24 Jahren verbindet. ...

