Hunderte Prinzen, ein ewiger Erzfeind und die Zukunft nach dem Öl: Was man über Saudi-Arabien wissen muss, um das Königreich zu verstehen.

Saudi-Arabien ist ein sehr konservatives Königreich. Nach dem Willen des Kronprinzen soll es sich radikal verändern. Sieben Punkte, die helfen, um das mächtigste Land in der arabischen Welt besser zu verstehen:

Islam: Saudi-Arabien sieht sich als Mutterland des Islam. In dem Wüstenstaat stehen zwei der heiligsten Stätten der Religion: die Große Moschee in Mekka und die Moschee des Propheten Mohammed in Medina. Zur jährlichen Pilgerreise Hadsch kommen Millionen.

Der Pakt: Saudi-Arabiens Aufstieg ist nicht denkbar ohne das Bündnis zwischen der Familie Al Saud und dem Religionsgelehrten Mohammed Ibn Abd al-Wahhab (1703-1792) aus dem 18. Jahrhundert. In den von den Sauds beherrschten Gebieten gilt die ultrakonservative islamische Lesart des Wahhabismus. Er schränkt die Rechte der Frauen stark ein, Vergnügungen ...

