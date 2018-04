Der Schutz der bayrischen Grenzen ist seit 1998 Aufgabe des Bundes. Die CSU will die alte Regelung zurück - und damit der AfD zuvorkommen.

Markus Söder ist sich sicher: Mit der Neugründung der Grenzpolizei bedient er ein Grundbedürfnis der Menschen in Bayern. "Ich kann nur allen raten, die Bevölkerung ernst zu nehmen, und Sicherheit ist für die Menschen das Wichtigste", sagt Bayerns Ministerpräsident am Mittwoch.

Bei Piding an der Grenze zu Österreich, vor dem schönsten Alpenpanorama, besucht er Schleierfahnder der Polizei an der Autobahn 8. Es ist der erste Besuch des CSU-Politikers bei den bayerischen Grenzschützern, die aber erst ab 1. Juli wieder so heißen sollen. Eigentlich hat Bayern 1998 die hoheitlichen Aufgaben an den Bund abgetreten.

Geht es nach Söder, soll das jetzt neu justiert werden. Denn auf dem Weg zu seinem großem Ziel - die Verteidigung der absoluten CSU-Mehrheit im Landtag bei der Wahl am 14. Oktober - kommt der Neugründung der Grenzpolizei eine besondere Bedeutung zu.

