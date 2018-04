Fast jeder hat heute ständig sein Smartphone dabei. Umso wichtiger ist es, Telefonate in der Öffentlichkeit stilvoll zu führen.

Franzosen wird in vielerlei Dingen mehr Stil und Schliff zugestanden als den Deutschen - ein Klischee, das einer vertieften Prüfung nicht in jedem Fall standhält. Darauf deutet zumindest der Fall des französischen Kellners Guillaume Rey hin, der sich derzeit gegen seine Kündigung wehrt. Anders als sein früherer Arbeitgeber behauptet, sei er nicht "aggressiv, unhöflich und respektlos", sondern "direkt und ehrlich". Das sei nun mal Teil seiner Kultur.

In einem Punkt sind unsere Nachbarn aber zweifelsfrei weiter als wir: In französischen Schnellzügen telefonieren die Passagiere aus Rücksicht auf Mitreisende nur im Zwischenabteil am Wagenende, niemals am Sitzplatz - so lautet auch eine offizielle Empfehlung des Bahnunternehmens SNCF. Gut so.

Man möchte gerne noch weiter gehen und postulieren: In der Bahn telefoniert man am besten gar nicht, sondern lässt das Gerät in der Manteltasche. Eine einfachere Methode, sich von der Mehrheit der schwerstsüchtigen Smartphone-Abhängigen zu differenzieren, ...

