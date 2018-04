von Sonja Funke, €uro am Sonntag Die jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Zollstreit mit China haben die Märkte am Freitag weiter verunsichert. Die EZB zeigte sich nicht nur um Wachstum und Beschäftigung besorgt, sondern auch wegen der zusätzlichen Volatilität an den Märkten, wie EZB-Direktor Benoît Cœuré ...

Den vollständigen Artikel lesen ...