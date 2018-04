Obwohl Jordi Sànchez weiter in Untersuchungshaft sitzt, hat ihn das Regionalparlament in Barcelona erneut zum Präsidentschaftskandidaten ernannt.

Nach der Freilassung des katalanischen Separatistenchefs Carles Puigdemont startet die spanische Konfliktregion einen neuen Versuch der Regierungsbildung. Der Präsident des Regionalparlaments in Barcelona, Roger Torrent, ernannte Jordi Sànchez zum neuen Kandidaten für das Amt des Regierungschefs. Sànchez, der zurzeit in Untersuchungshaft sitzt, sei "derjenige, der die größte Unterstützung und alle politischen Rechte" für das Amt habe, schrieb Torrent am Samstag auf Twitter zum Abschluss einer zweitägigen Konsultationsrunde.

