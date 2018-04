Liebe Leser,

bei der Evotec-Aktie ging es zuletzt eher still und leise in einem nach oben gerichteten Trendkanal aufwärts - ohne große dramatische Sprünge, wie es sie bei der Aktie z.B. in der ersten Novemberhälfte gegeben hatte, als die Notierung von über 18 auf gut 12 Euro eingebrochen war. Doch seit den Anfang Dezember markierten Tiefs bei unter 12 Euro ging es immerhin bis auf rund 15 Euro wieder aufwärts. Und die Ende März veröffentlichten Geschäftszahlen von Evotec für 2017 hatten ... (Peter Niedermeyer)

