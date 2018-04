In der Innenstadt von Münster ist ein Kleintransporter in eine Gruppe von Menschen gefahren, die vor einem Lokal saßen. Nach Angaben der Polizei gibt es mehrere Tote und Verletzte.

In Münster sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden, als ein Kleintransporter in der Innenstadt in eine Menschengruppe raste. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums seien nach jetzigem Informationsstand vier Menschen gestorben. ...

