Trumps Zölle auf Stahl und Aluminium sollten die US-Arbeiter schützen. Doch für viele Traditionsunternehmen werden sie zum Problem.

In 118 Jahren Firmengeschichte hat die Eli Bridge Company schon Einiges überstanden: Trotz Wirtschaftskrisen, Kriegen und ausländischer Konkurrenz hat das Familienunternehmen schier unermüdlich Riesenräder und andere Fahrgeschäfte für Freizeitparks und Kirmessen gebaut.

Nun steht die Firma mit Sitz in Jacksonville im US-Bundesstaat Illinois vor einer neuen Herausforderung: die steigenden Kosten für Stahl und Aluminium. Ursache dafür sind die von Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf diese zwei wichtigen Metall-Arten. Er belegte Einfuhren etwa aus China mit hohen Abgaben, die EU bleibt dank Ausnahmen bis Anfang Mai vorläufig verschont. Und mit China stehen die Zeichen nach der jüngsten Zuspitzung auf Eskalation.

Die größten Riesenräder von Eli Bridge wiegen wegen der Stahlträger 20 Tonnen und können bis zu 48 Fahrgäste befördern. Diese dürfen dann in 16 Sitzen aus Flugzeugaluminium Platz nehmen. In diesem Geschäft steht nicht nur der Ruf der Firma, sondern auch die Sicherheit der Fahrgäste auf dem Spiel. Daher baut Eli Bridge nach eigenen Angaben wortwörtlich nur auf in den USA hergestellten Schrauben und Nieten.

Auch der verwendete Stahl kommt meist aus dem eigenen Land. "Wir beziehen all unsere Verbindungselemente von einem Unternehmen", sagt Patty Sullivan, Chefin des Unternehmens und Ururenkelin des Gründers. "Wenn man Leute 18 Meter hoch in der Luft sitzen hat, will man nicht, dass ...

