Liebe Leser,

Allianz hat in der vergangenen Woche gegen den Markt ein kleines Plus erwirtschaftet. Dabei konnte die Aktie mit 1 % Plus nicht so viel Boden gutmachen, dass der Ausbruch bereits gelungen wäre. Für die neue Woche indes erwarten Chartanalysten eine neue große Chance auf steigende Notierungen über 200 Euro hinweg. Konkret: Immerhin war es in zwei Wochen sogar um fast 4 % nach oben gegangen. Dies ist deutlich stärker als der Markt. Die Aktie konnte dabei den charttechnischen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...