Liebe Leser,

Anleger sollten aufgrund des starken Minus am Freitag nicht verunsichert sein. Die Daimler-Aktie wurde zum Ende der Woche ex Dividende gehandelt und sieht nur auf dem Papier so schlimm aus. Der Dividendenabschlag beträgt 3,65 Euro, sodass sich die tatsächlichen Kursverluste bei einem Rücksetzer von 4,28 Euro in Grenzen halten.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: SUVs verkaufen sich prächtig!

Vor allem die gute Nachfrage aus China treibt die Fahrzeugverkäufe bei ... (Johannes Weber)

