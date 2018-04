Deutsche Bank AG: Aufsichtsrat berät zu Vorstandsvorsitz DGAP-Ad-hoc: Deutsche Bank AG / Schlagwort(e): Personalie Deutsche Bank AG: Aufsichtsrat berät zu Vorstandsvorsitz 07.04.2018 / 23:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank wird am Sonntagabend, den 8. April 2018, über den Vorstandsvorsitz beraten. Es ist vorgesehen, noch am selben Tag eine Entscheidung in diesem Zusammenhang zu treffen. 07.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt a. M. Deutschland Telefon: +49 (0)69 910-00 Fax: +49 (0)69 910-38966 E-Mail: db.presse@db.com Internet: www.db.com ISIN: DE0005140008 WKN: 514000 Indizes: DAX, EURO STOXX 50 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange; NYSE Ende der Mitteilung DGAP News-Service 672263 07.04.2018 CET/CEST

