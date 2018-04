Liebe Leser,

im Handelsstreit mit den USA kündigte China vergangene Woche an, künftig Anti-Dumpingzölle auf bestimmte Chemieprodukte zu erheben. Darunter fallen auch Produkte, die von BASF hergestellt werden. Der Konzern befürchtet jedoch kaum negative Auswirkungen. Wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte, sei BASF von Zöllen auf Ethylenglykol und Diethylenglykol, wenn überhaupt, dann nur in sehr geringem Maße betroffen.

Jene Produkte werden laut Unternehmensangaben am chinesischen ... (Robert Sasse)

