Liebe Leser,

die Kursverluste bei der Aktie von Aixtron ließen in den letzten Tagen die Alarmglocken bei sämtlichen Analysten schrillen. Zwar zeichnete sich schon seit Längerem ein Abwärtstrend ab, doch am vergangenen Mittwoch unterschritt der Kurs eine wichtige Unterstützung bei 15,19 Euro. Im weiteren Verlauf kämpfte die Aktie darum, eben jene Unterstützung zu halten. Am Freitag ging es dabei am Morgen zunächst mit rund drei Prozent deutlich bergab auf 14,86 Euro.

Sollte die Unterstützung ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...