Liebe Leser,

die Aktie von Porsche wird von vielen Analysten zum Kauf empfohlen. Daran hat sich in den vergangenen Tage nichts geändert, die Analysten von Goldman Sachs zeigen jedoch etwas mehr Vorsicht beim Kursziel. Dieses wurde in einer neuen Studie von 102 Euro auf 97 Euro gesenkt. Nicht betroffen ist die Empfehlung, die weiterhin auf "buy" lautet. Grund für die gesenkten Erwartungen ist die Beteiligung der Porsche Holding an VW. Die Experten haben auch hier ihre Erwartungen gesenkt ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...