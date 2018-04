Liebe Leser,

die Aktie von General Electric wurde zuletzt vor allem von Gerüchten getrieben. Spekulationen um eine mögliche Beteiligung des Star-Investors Warren Buffet trieben die Kurse spürbar in die Höhe. Doch im weiteren Verlauf konnten die Gerüchte sich bisher nicht verfestigen. So mancher Anleger verliert da augenscheinlich schon die Geduld und am Mittwoch sank der Aktienkurs wieder bis auf 10,40 Euro.

Bis zum Ende der Woche setzte zwar noch eine kleine Erholung ein, doch ... (Robert Sasse)

