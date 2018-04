Liebe Leser,

in Teilen Europas vermieste heftiger Schneefall den Menschen ordentlich das Osterfest. Temperaturen um den Gefrierpunkt ließen nur wenig Frühlingsgefühle aufkommen und manch einer ärgert sich sicherlich bis heute über das schlechte Wetter. Doch des einen Leid ist bekanntermaßen des anderen Freud. In diesem Fall freut sich der Gasversorger Gazprom über einen langanhaltenden Winter in Europa.

Analysten gehen davon aus, dass auch bedingt durch die kalten Temperaturen die ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...