Liebe Leser,

eigentlich konnten sich Cannabis-Aktien nach einem schwachen Jahresstart zuletzt über eine gewisse Erholung freuen. Nichts gemerkt davon hat jedoch das Papier von Aurora Cannabis. Hier sehen Anleger jetzt schon seit Monaten nur auf Verluste, welche aktuell sogar an Fahrt aufnehmen. Am Freitag rutschte die Aktie erneut um über fünf Prozent nach unten auf rund 8 CAD. Was genau die Anleger von der Aktie wegtreibt, ist dabei nicht ganz klar. Nennenswerte Meldungen gab es in letzter ... (Robert Sasse)

