Liebe Leser,

noch vor rund einer Woche ließ die Aktie von Canopy Growth Hoffnungen auf eine anhaltende Erholung aufkommen. Die Kurse stiegen über Wochen zwar nicht spektakulär, aber immerhin stetig weiter an. Am Dienstag kam es jedoch zu einem brutalen Absturz, von dem sich Canopy Growth bis zum Wochenende nicht erholen konnte. Von knapp 33 CAD ging es hinunter bis auf rund 26 CAD im Tief, was einem Kursverlust von mehr als 20 Prozent entspricht! Ein genauer Grund für die Bewegung lässt ... (Robert Sasse)

