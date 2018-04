Spotify - unkonventionell und revolutionär

Das Börsendebut vom Musikstreaming-Giganten Spotify (WKN: A2JEGN / ISIN: LU1778762911) sorgte für Spannung und einen Fauxpas der Börse. Was könnte der Börsengang für Spotify bedeuten und wie könnte sich das Unternehmen in Zukunft weiterentwickeln?

Erst «revolutionierte» das schwedische Start-Up Spotify, wie wir Musik hören, nun sollte die Wall Street an der Reihe sein. Das Unternehmen hat seinen Gang auf das Börsenparkett an der New York Stock Exchange (NYSE) weitestgehend ohne eine Investmentbank absolviert und wählte den günstigeren aber risikoreicheren Weg einer Direktplatzierung. Dies war ein Novum an der NYSE! Kein Novum war die Verwechslung von Schweden und der Schweiz. Die Börsehisste statt der schwedischen die Schweizer Flagge.

Spotify's Zahlen - begeisternd und zugleich nachdenklich stimmend

Spotify beeindruckt mit seinen Geschäftszahlen. Doch wie gut sind sie tatsächlich? Gemäß Reuters wird der Wert der Unternehmung auf ungefähr 20 Milliarden US-Dollar geschätzt. Spotify verfügt per Ende 2017 über 157 Millionen aktive Benutzer wovon 71 Millionen zahlende Nutzer sind (+46% ggü. 2016). Mit dieser Zahl ist der schwedische Streaming-Gigant der Konkurrenz weit voraus. Apple Music beispielsweise zählt weltweit rund 36 Millionen Nutzer, die für den Streaming-Dienst bezahlen.

Bis jetzt konnte Spotify noch keinen Gewinn erzielen. Die Handelszeitung hat diesbezüglich den 200 Seiten starken Börsenprospekt etwas genauer betrachtet. Das Unternehmen hat entsprechend in den Jahren 2015, 2016, 2017 Umsätze in der Höhe von 1.9 Milliarden, 2.95 Milliarden und 4.1 Milliarden Euro gemacht. Dem gegenüber stehen jedoch Verluste in der Höhe von 0.23 Milliarden, 0.54 Milliarden und 1.24 Milliarden Euro. Gemäß der Handelszeitung setze Spotify komplett auf Wachstum und nehme dafür größere Verluste im Musikstreaming-Geschäft in Kauf. Um an der Börse bestehen zu können, müsste Spotify jedoch in die schwarzen Zahlen kommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...