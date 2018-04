Die Regierung hat angekündigt, Änderungen im Steuerrecht künftig nur noch einmal jährlich zu beschließen - und zwar mit einem Sammelgesetz. Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) will dieses erste "Jahressteuergesetz 2018" nun am Montag in Begutachtung schicken. Enthalten soll es u.a. zusätzliche Maßnahmen gegen internationale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...