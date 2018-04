Die Deutsche Bank verliert immer mehr Anteile im Bereich des Investmentbankings am deutschen Markt. Die schlechte Entwicklung in diesem Bereich und der Gesamtbank scheint sich nun auch auf den Aktienkurs auszuwirken. Das Einzige was der Deutschen Bank nun helfen kann wäre eine Umstrukturierung in diesem oder auch anderen Bereichen.Auch aus diesen Gründen scheuen sich momentan Anleger und Aktionäre vor einem Einstieg bei der Deutschen Bank. Dies spiegelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...