Die Orocobre Limited ist ein Bergbauunternehmen mit Hauptsitz in Brisbane Australien. Das Hauptgeschäft macht es mit Lithium Explorationen in Argentinien. Lithium ist der Rohstoff der Zukunft und daher herrscht aktuell eine allgemeine Euphorie in diesem Bereich. Lithium wird für die Batterien der Elektroautos der Zukunft benötigt. Im Erzgebirge in Deutschland liegt Europas größtes Abbaugebiet für Lithium.Blickt man auf den Chart der Australier, sieht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...