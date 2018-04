Die Mehrheit an Otto soll weiterhin bei der Familienstiftung bleiben. Für das Mode-Start-up About You gilt das jedoch nicht.

Der Aufsichtsratschef der Otto Group, Michael Otto, hat einem Börsengang des Handelskonzerns eine Absage erteilt. "Für die gesamte Otto Group kommt das nicht infrage. Die Mehrheit liegt in meiner Familienstiftung und wird dort bleiben", sagte Otto der "Welt am Sonntag". "Wir stehen nicht unter dem Druck von Investoren und können die Gewinne auch einmal im Unternehmen belassen."

Otto bestätigte aber Pläne, strategische Partner oder Investoren für einzelne Tochterunternehmen zu finden. Konkret nannte er das Mode-Start-up About You, für das er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...