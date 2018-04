Freitagmorgen wurden die ersten Zahlen der Daimler AG von Mercedes Benz vorgelegt. Im März wurde ein Absatzzuwachs von 2,8 Prozent der Mercedes Benz Cars gemeldet. Nicht so gut dagegen lief es bei smart, hier brach der Absatz um 13,8 Prozent ein. Die große Marke Mercedes-Benz dagegen konnte eine Plus von 3,8 Prozent verzeichnen. Grund hierfür sei der immer weiter wachsende chinesische Markt gewesen.Die Aktie dagegen bricht am Freitag ein. Grund hierfür ...

