Die meisten werden von einem Sahnetag sprechen, oder von einem Tag an dem die Baumot Group Aktie Gewinne wie nie generierte. Doch was war passiert? Die Aktie des Unternehmens aus Königswetter hatte im nachbörslichen Handel auf Tradegate unglaubliche 41,07 Prozent zugelegt. Da staunten selbst die größten Experten nicht schlecht, als die Aktie plötzlich anzog und zwischenzeitlich sogar an der 4-Euro-Marke kratzte. Doch kurz vor dieser Marke, bei 3,99 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...