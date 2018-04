Unter den großen, bekannten Biotech-Unternehmen zählte Celgene in den letzten Monaten zu den großen Enttäuschungen im Sektor. Mit Incyte knüpft nun ein weiterer namhafter Player leider an diese nicht zufriedenstellende Entwicklung an. Der Studienflop von Epacadostat in Kombination mit Merck's Keytruda schockt die Biotech-Investoren und die Krebsforschung. Denn der Rückschlag lässt massive Zweifel am Therapieansatz aufkommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...