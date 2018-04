Waymo, die Abteilung von Alphabet (WKN:A14Y6H) für selbstfahrende Autos, kündigte diese Woche an, dass man die wachsende Flotte von selbstfahrenden Autos um bis zu 20.000 Jaguare erweitern werde. Die Tests mit dem vollelektrischen Jaguar I-PACE würden in diesem Jahr beginnen, bevor sie 2020 Teil der Waymo-Flotte werden. Jaguar, eine Abteilung von Tata Motors (WKN:A0DJ9M), bemerkte, dass Waymo "das einzige Unternehmen mit einer Flotte von vollständig selbstfahrenden Autos - mit niemandem auf dem Vordersitz - auf öffentlichen Straßen" sei. Waymo sagte, dass die Fahrzeuge zusammen mehr als eine Million Fahrten an einem durchschnittlichen Tag absolvieren könnten. Das Unternehmen gab auch einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...