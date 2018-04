Bern (awp/sda) - Nestlé-Präsident Paul Bulcke bestreitet, dass die Nahrungsmittelbranche im Kampf gegen Fettleibigkeit nur auf Drohungen reagiert. "Wir warten nicht, bis uns Steuern angedroht werden", sagte Bulcke im Interview mit der "NZZ am Sonntag". So habe Nestlé den Zucker in Esswaren vom Jahr 2000 bis 2010 um ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...