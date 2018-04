Es mögen andere in Archiven nachschauen, seit wann es üblich ist, mit Automobilen jeglicher Art vorsätzlich in Menschenmengen zu fahren, wie gestern in Münster. Faktisch gehört diese Art des Mordes inzwischen zu Deutschland, ganz gleich, was Schäuble, Merkel oder Seehofer dazu sagen. Betroffenheit zeigten im Fall von Münster nicht nur die üblichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...