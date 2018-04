Stefan Kooths, Konjunkturchef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, warnt vor einem abrupten Ende des Wirtschaftsaufschwungs in Deutschland - und kritisiert eklatante Versäumnisse der Politik.

Professor Kooths, die deutsche Wirtschaft wird dieses Jahr um mehr als zwei Prozent wachsen, Arbeitskräfte werden knapp. Droht eine konjunkturelle Überhitzung?Stefan Kooths: Die deutsche Wirtschaft hat die Normalauslastung längst überschritten, und die Wirtschaftsleistung nimmt auch im laufenden Jahr abermals deutlich stärker zu als die Produktionskapazitäten wachsen. Dementsprechend machen sich die Überauslastungssymptome in immer mehr Wirtschaftsbereichen bemerkbar, nicht nur in der Bauwirtschaft, die bereits seit einiger Zeit boomt. Das ist eine ungesunde Entwicklung, und früher oder später werden die Fehlentwicklungen, die sich im Boom einschleichen, korrigiert werden müssen.

In der Vergangenheit sind Aufschwünge fast immer dadurch beendet worden, dass die Zentralbank zur Inflationsbekämpfung die Zinsen kräftig angehoben hat. Von kräftigen Zinserhöhungen aber ist die EZB derzeit meilenweit entfernt. Kann es trotzdem zu einem Abschwung kommen?Zunächst: Zentralbanken würgen einen Aufschwung ja nicht aus bösem Willen ab, sondern weil sie die Verzerrungen durch die Hochkonjunktur eindämmen wollen, die ohne diese Eingriffe noch stärker ausfielen. Ohne solche Eingriffe können im schlimmsten Fall auch die Unwuchten, die sich im Finanzsektor auftürmen, einen Boom beenden - die Weltfinanzkrise der Jahre 2007/2008 ist ein Beispiel dafür. Eine Finanzkrise ist letztlich der Ausdruck massiver Verzerrungen in der Realwirtschaft - dort sind dann über längere Zeit Kapazitäten am Markt vorbei aufgebaut worden, nicht selten im Fahrwasser einer zu laxen Geldpolitik. Wird dann deutlich, dass ein bedeutsamer Teil der Investitionen die auf sie gerichteten Renditeerwartungen nicht erfüllen kann, bereiten die drohenden Zahlungsausfälle dem Finanzsektor eine Krise und dem Boom ein abruptes Ende.

Und ohne solche drastische Korrekturen?... kann es über den Einfluss langlebiger Wirtschaftsgüter zu zyklischen Gegenkräften kommen. Vereinfacht ausgedrückt: Wenn im Boom vermehrt Bäder und Küchen renoviert werden, wird die Nachfrage nach diesen Gütern früher oder später deutlich nachgeben. Was für Bäder und Küchen gilt, ist in den Unternehmen auch für den Maschinenpark und die Wirtschaftsgebäude von Bedeutung.

Wann kommt der Abschwung?Exakt lässt sich das kaum im Kalender verorten, aber es gibt Anhaltspunkte, auf die man sich stützen kann. So nähert sich die Kapazitätsauslastung in Deutschland mehr und mehr den bislang beobachteten Höchstständen. Nun sind diese historischen Spitzenwerte natürlich keine Naturkonstanten, sondern können sich im Zuge des Strukturwandels auch ändern. Aber je näher wir den bislang beobachteten Maximalwerten der Kapazitätsauslastung kommen, desto dünner wird die konjunkturelle Luft. Wir rechnen derzeit für Deutschland damit, dass mit dem Beginn der 20er Jahre das Ende der Fahnenstange für die Hochkonjunktur in Deutschland erreicht sein wird.

Kritiker befürchten, die EZB habe wegen ihrer Niedrigzinspolitik beim nächsten ...

