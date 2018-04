Der Zustand der finanziellen Bildung in den USA ist schlecht, sehr schlecht. Wenn sich also der durchschnittliche Amerikaner mit einem Finanzberater zusammensetzt und dieser Finanzberater auf der Grundlage des historischen Durchschnitts des Marktes Anlageerträge erzielt, denken wir nicht zweimal nach. Das ist ein sehr großer Fehler, so Nassim Nicholas Taleb ? ein ehemaliger Trader, gegenwärtig Bestseller-Autor und bemerkenswerter Professor für Risikotechnik an der Tandon School für Technik der NYU. Vor Kurzem habe ich mich mit Taleb zusammengesetzt, um darüber zu sprechen, wie wir Aktienrenditen in Betracht ziehen sollten, wenn wir unsere eigenen Finanzpläne zusammenstellen. Wenn du automatisch davon ausgehst, dass ...

