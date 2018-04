Köln (ots) - Nach 11 Castingsendungen, einem Deutschland-Recall und einem spannenden Recall in Südafrika stehen sie jetzt fest: Die Top 10 von "Deutschland sucht den Superstar"! Die letzte Recall-Folge am gestrigen Samstag (07.04.) erreichte dabei sehr gute Quoten: Mit einem Marktanteil von 16,1 % (2,31 Millionen) bei den 14- bis 59-Jährigen war "Deutschland sucht den Superstar" die meistgesehene Sendung in der Primetime. Insgesamt schalteten 3,21 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (MA: 11,3 %) ein.



Mit einem Tagesmarktanteil von 10,0 % bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern lag RTL am Samstag deutlich vor allen anderen Sendern (VOX: 8,5 %, ARD: 8,0 %, ZDF: 7,9 %, Sat.1: 7,2 %, Dritte Programme: 7,0 %, ProSieben: 6,7 %, Kabel 1: 4,9 % und RTL II: 3,2 %).



Ab nächsten Samstag, dem 14. April 2018, 20.15 Uhr, kämpfen die besten 10 Sängerinnen und Sänger von "Deutschland sucht den Superstar" in vier Liveshows um den Sieg. Die erste Liveshow steht unter dem Motto "Discofox". Oliver Geissen wird die drei Mottoshows und das Finale live aus dem Kölner Coloneum moderieren.



Ab der ersten Show bestimmen wieder alleine die Zuschauer per Telefon- und SMS-Voting, welche Kandidaten eine Runde weiter sind. Die Jury aus Dieter Bohlen, Ella Endlich, Carolin Niemczyk und Mousse T. wird zwar ihr Urteil abgeben, doch hat nun keine Entscheidungsmacht mehr. Das Voting-Ergebnis der Zuschauer wird direkt im Anschluss an die Live-Show verkündet. Für zwei Kandidaten wird der Traum vom Superstar gleich nach der ersten Show platzen, denn die zwei Kandidaten mit den wenigsten Zuschauerstimmen müssen den Wettbewerb verlassen. Im großen Finale am 5. Mai stehen dann vier Kandidaten, die darum kämpfen, der Superstar 2018 zu werden.



Hier die Top 10 Kandidaten



Emilija Mihailova (29) Dentalsekretärin aus Rorschacherberg (Schweiz)



Giulio Arancio (25) Elektrotechniker aus Köln



Isa Martino (30) Musiker aus Hengersberg



Janina el Arguioui (30) Veranstalterin für Kindergeburtstage aus Kaarst



Lukas Otte (20) Student der Pädagogik aus Koblenz



Marie Wegener (16) Schülerin aus Duisburg



Mario Turtak (25) Kellner und Musikproduzent aus Stuttgart



Mia Gucek (25) Kellnerin aus Duisburg



Michael Rauscher (20) Fliesenleger aus Augsburg



Michel Truog (26) Azubi Maurer aus Neftenbach (Schweiz)



