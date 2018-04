Die Umweltschützer begrüßen Pläne der Regierung zu einem Milliarden-Fonds. Diesel-Nachrüstungen nur in einzelnen Regionen griffen aber zu kurz.

Der Umweltverband Greenpeace hat angebliche Pläne der Bundesregierung zur Nachrüstung mancher Diesel-Autos begrüßt. "Endlich nimmt die Bundesregierung die Hersteller für ihre Abgasmanipulationen in die Pflicht und räumt ein, was Gutachten längst belegt haben", sagte Greenpeace-Sprecher Niklas Schinerl der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Die Konzerne könnten ihre schmutzigen Diesel technisch so nachrüsten, dass sie "deutlich sauber" werden. "Es ist ihnen nur zu teuer."

Zugleich mahnte Schinerl flächendeckende Änderungen an: "Es greift zu kurz, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...