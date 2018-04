Liebe Foolishe Investoren, Du erinnerst dich vielleicht an eine frühere E-Mail von mir, in der ich davor gewarnt habe: Was zum Teufel denkt sich Trump bei diesen Zöllen? US-Präsident Trump verfolgt seinen Zollplan, der den Aktienmarkt erschüttert. ... zumindest steht das in den Zeitungen. Die neuesten Schlagzeilen, während ich dies schreibe, lauten: Aktien steigen stark, da Trumps China-Tarife sich zu entspannen scheinen Aktien fallen und steigen dann wieder, während der Handelskrieg zwischen den USA und China eskaliert Aktien fallen fast 500 Punkte aus Angst vor einem Handelskrieg mit China Ist es wirklich die Angst vor einem Handelskrieg, der die Märkte bewegt? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...