Der Streit innerhalb der Großen Koalition um den Familiennachzug geht weiter: Auf keinen Fall will die SPD eine Verkleinerung des Kontingents akzeptieren.

Der seit Tagen schwelende Streit zwischen Union und SPD zum Familiennachzug von Flüchtlingen nimmt kurz vor der Kabinettsklausur in Meseberg an Schärfe zu. SPD-Vize Ralf Stegner betonte in der "Bild am Sonntag", seine Partei werde eine Verkleinerung des Kontingents "definitiv nicht mitmachen".

Wenn in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...