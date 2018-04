Der ungarische Ministerpräsident Orbán dürfte die absolute Mehrheit erreichen - obwohl die rechtsnationale Oppositionspartei Jobbik im Aufwind ist.

An Leidenschaft im Wahlkampf hat es Viktor Orbán nicht gefehlt. Der ungarische Ministerpräsident und seine Regierungspartei Fidesz haben in den vergangenen Monaten unermüdlich bis in den letzten Winkel des Landes für den Wahlsieg geschuftet.

Mit ihren Themen Flüchtlings- und EU-Politik und Kritik an dem aus Ungarn stammenden Finanzunternehmer George Soros und dessen angebliche Macht über seine Stiftungen haben Orbán und seine Partei versucht, insbesondere auf dem Land die insgesamt rund acht Millionen Wahlberechtigten zu überzeugen.

Doch das bekannte Rezept aus Angstmache, Abgrenzung und Nachrede hat nicht mehr so gezündet wie in früheren Zeiten. Angesichts der vielen Korruptionsskandale und der weit verbreiteten Vetternwirtschaft reagieren viele Wähler mittlerweile apathisch auf die Propagandafeldzüge Orbáns.

Mit der Oppositionspartei Jobbik unter ihrem erst 39-jährigen Führer Gabór Vona ist Orbán ein zunehmend mächtiger Gegner erwachsen. Die früher rechtsextreme Partei hat sich unter dem Einfluss des ungarischen Oligarchen Lajos Simicska zu einer rechtsnationalen Partei gewandelt, die Orbán bei seiner Stammkundschaft Konkurrenz macht.

Die von Simicska kontrollierte Zeitung "Magyar Nemzet" hatte vor der Wahl angeblich einen schweren Geldwäscheskandal aufgedeckt. Demnach sollten zwischen drei bis vier Milliarden an EU-Fördergeldern über Wien auf Konten außerhalb Europas illegal transferiert worden sein.

Ungarns Außenminister Peter Szijjártó dementierte heftig. "Mit solch absurden Geschichten versucht die Opposition ihre Wahlniederlage am Sonntag in Grenzen zu halten", giftete der Orbán-Vertraute zurück. Transparency International hatte Ungarn zuletzt den 66. Platz der korruptesten Länder der Welt zugewiesen, hinter Ruanda, Jordanien oder Kuba. In der EU ist laut dieser Statistik nur in Bulgarien, dem ärmsten Land der EU, Bestechung und Vorteilsnahme noch weiter ...

