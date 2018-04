Liebe Leser,

Medigene musste in der vergangenen Handelswoche einen Abschlag von gleich 5 % verkraften. Dabei wurden auch charttechnisch bedeutende Untergrenzen durchkreuzt. Dies verschärft die Ausgangslage. Die neue Woche wird wahrscheinlich große Schwankungen und eine interessante Kurschance bringen. Konkret: Es ging damit in einem Monat sogar um insgesamt über 23 % nach unten. Dies wiederum könnte die Aktie in den kommenden Wochen in einen weiterführenden Abwärtstrend - charttechnischer ... (Frank Holbaum)

