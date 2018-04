Die Gastronomen des Schwarzwalddorfs verweigern sich seit Jahrzehnten jedem Trend. Dennoch gibt es nirgendwo mehr Sterne-Restaurants. Eine Geschichte über Konstanz, Exzellenz - und nötigen Wandel.

Torsten Michel schafft es an diesem Freitagmittag bis zum vierten Tisch in der Schwarzwaldstube, bevor dem Küchenchef wieder diese Frage begegnet: "Was ist denn mit dem Herrn Wohlfahrt?", möchte ein Gast wissen, während er sein viertes Glas Wein schwenkt. Herr Wohlfahrt, das sollte man wissen, war der Vorgänger von Torsten Michel als Küchenchef in Deutschlands renommiertestem Restaurant, der Schwarzwaldstube in Baiersbronn. Eine Legende: 25 Mal hintereinander erkochte er die höchste Gastronomie-Weihe, die drei Sterne des Restaurantführers Michelin - bis er im vergangenen Sommer über Nacht die Küche verließ, nicht ganz freiwillig, wie man heute weiß. "Ach, wissen Sie", antwortet Michel. "Wir sind hier ein mittelständisches Unternehmen, da gucken wir nach vorne." Der Gast nickt, bedankt sich für das vorzügliche Essen. Dann dreht der neue Küchenchef weiter seine Runde.

Dabei ist das mit dem Nach-vorne-Schauen so eine Sache, wie sich an dieser Frage zeigt. Nun ist Michel, 40, seit zwölf Jahren der Mann gewesen, der hinter Wohlfahrt in der Küche die Qualität sicherstellte. Ein Koch, der seit Wohlfahrts Abgang selber die drei Sterne für seine Küche verteidigt hat, also zu den zwölf besten Köchen Deutschlands zählt. Und sich doch immer wieder solchen Fragen nach dem Vorgänger stellen muss.

Aber so ist das eben, wenn sich etwas in einem System bewegt, das seit Jahrzehnten von den gleichen Köpfen geprägt ist. Und in einem solchen System arbeitet Michel nun ganz vorne. Dem System Baiersbronn.

Vorgänge in der Gastronomie des Nordschwarzwaldörtchens sind nie nur einfache Vorgänge. "Die überraschendste Restaurant-Hauptstadt der Welt", hat die "New York Times" Baiersbronn genannt und über die zwei Restaurants mit drei Michelin-Sternen, ein weiteres Zwei-Sterne-Restaurant und einige andere Feinschmeckeradressen für die gerade einmal 16 000 Einwohner gestaunt. Was neben diesem Gourmetköche-Einwohner-Index aber noch verblüffender ist: Während die Künstler aus der Kochnische im Rest der Republik immer lauter lärmen und ihre Gästeschar an immer ausgefallenere Tische, in immer gewagtere Architektur, zu immer extravaganterem Service locken, bleibt in Baiersbronn seit Jahren alles gleich. Nun also kommt mit Michel ein neuer Chef in dieses Soziotop, das es auf einmalige Weise geschafft hat, Konstanz und Exzellenz zu verbinden. Wie lässt sich daraus ein Weltruf festigen?

Konkurrenz und Kooperation

Der Mittagsservice ist seit 20 Minuten vorbei, 18 Gedecke hat Michel mit seinen fünf Mitarbeitern an diesem Mittag in den vergangenen drei Stunden bespielt, da lässt sich der Chef in einer Besprechungsecke in ein Sofa fallen. Das Restaurant hat sein Arbeitgeber, die Unternehmerfamilie Finkbeiner, vor zwei Jahren renoviert, die Sofas aber verströmen noch immer den Retrocharme, der einem ...

