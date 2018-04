Liebe Leser,

ProSiebenSat.1 ist in den vergangenen Tagen wieder deutlich stärker geworden. Die Aktie könnte aus Sicht von Chartanalysten in den kommenden Wochen oder sogar in der neuen Woche zur großen Überraschung werden. Die Gewinnchance bezieht sich auf ein Potenzial in Höhe von mehr als 15 %. Im Detail: Die Aktie ist zuletzt innerhalb von einer Woche um 3 % nach oben marschiert. In zwei Wochen ging es um annähernd 6 % nach oben. Dies ist eine Aussage, die über die charttechnische Kraft ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...