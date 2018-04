Liebe Leser,

Orocobre ist in den zurückliegenden Sitzungen wieder etwas stärker geworden. Jedenfalls am Freitag: da ging es gleich um 2 % nach oben. Dies ist ein gutes Zeichen, meinen die charttechnischen Analysten. Denn eigentlich habe die Aktie nun die Chance, weitere Signale Richtung steigender Kurse bis zu 4 Euro zu setzen. Dies wären 20 %. Im Einzelnen: Der Wert befindet sich in einem charttechnischen Abwärtstrend - kurzfristig betrachtet. Die Kurse sind ausgehend von den Tops Ende ... (Frank Holbaum)

