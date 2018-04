Die Hoffnung von einst auf niedrigere Preise und Wahlfreiheit im Stromsektor ist passé. Strom wird immer teurer, der Markt immer kleiner.

Strom vom Staat - das können sich die meisten heute gar nicht mehr vorstellen. Dabei ist die Liberalisierung des Strommarktes noch gar nicht so lange her. 1998 wurde sie eingeführt. Lieber ein freier Wettbewerb in der Hoffnung auf sinkende Preise, dachte sich die Bundesregierung damals. Zwanzig Jahre später kostet die Kilowattstunde so viel wie noch nie, und der Markt wird hauptsächlich von den großen Anbietern dominiert.

Verbraucher finden die Entscheidung für freie Wirtschaft und gegen staatliche Kontrolle trotzdem richtig. Fast 80 Prozent gaben bei einer Umfrage des Energieversorgers lekker Energie an, dass sie von der Wahlfreiheit auf dem Strommarkt profitiert haben. Die Umfrage liegt dem Handelsblatt vor. Viele glauben sogar, dass die Preise ohne die Marktliberalisierung noch mehr gestiegen wären.

Seit der Einführung des freien Wettbewerbs auf dem Strommarkt sind die Kosten für private Haushalte, ausgehend von dem Durchschnittsverbrauch eines Drei-Personen-Haushalts (3500 kWh pro Jahr), um mehr als 70 Prozent gestiegen. 28 Cent pro Kilowattstunde Strom wurden im vergangenen Jahr laut Verivox-Verbraucherpreisindex durchschnittlich abgebucht. 2018 soll es sogar noch mehr werden.

Trotzdem glaubt auch die Verbraucherschutzzentrale, dass die Preise ohne den freien Wettbewerb heute noch höher wären. "Wo ein Markt geöffnet wird, findet immer eine Regulierung der Preise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...