Paul Achleitner will den bisherigen Privatkundenchef zum Chef der Deutschen Bank machen. Das ist eine mutige Wahl - aber noch keine Richtungsentscheidung.

Zwei Wochen hat Paul Achleitner eisern geschwiegen. Zu keiner Spekulation um die mögliche Ablösung des vom ihm erst vor knapp drei Jahren an die Spitze der Deutschen Bank gesetzten Briten John Cryan nahm der Aufsichtsratschef auch nur ansatzweise Stellung. Nun aber steht seine Wahl fest - und fällt völlig überraschend aus. Dass der 1970 geborene Christian Sewing nach Achleitners Willen die Bank künftig allein führen soll, hatte niemand erwartet. Die Wahl ist mutig - und damit automatisch auch riskant.

Dabei zählte Sewing, der vor allem als Risikomanager Karriere gemacht und zuletzt das Privatkundengeschäft der Bank geführt hat, als offizieller Vize-Chef des Instituts eigentlich zu den natürlichen Kandidaten bei jeder Nachfolgediskussion. Und dass Achleitner Cryan durch einen internen Nachfolger ablösen wollte, war schon seit Tagen absehbar. Insider hielten es jedoch für ausgemacht, dass dabei der für das Investmentbanking zuständige Marcus Schenck eine entscheidende Rolle spielen würde. Den hatte Achleitner ebenfalls zum Vize-Chef gemacht, Sewing, so die Vermutung, könnte allenfalls als (schwächere) Hälfte mit ihm an die Spitze kommen. Manche in der Bank hielten zuletzt sogar Postbankchef Frank Strauß für die wahrscheinlichere Ergänzung.

Die Wahl Sewings lässt sich nur verstehen, wenn man Achleitners Gründe für die Auswechslung Cryans kennt. Dem Österreicher an der Aufsichtsratsspitze soll es dabei weniger um grundsätzliche Fragen der Strategie oder persönliche Differenzen, sondern vor allem um das Tempo ihrer Umsetzung gegangen sein. Zwar hatte Cryan stets angekündigt, dass der Umbau der Bank ein Marathon und kein Sprint sein werde. Doch nach einem viel versprechenden Start hat er für Achleitners Geschmack ...

