Neben Nullzinsen bereiten auch noch heftige Börsenschwankungen Anlegern Probleme. Wie sie sich darauf einstellen, diskutieren Experten von Handelsblatt und WirtschaftsWoche.

Die Börsenrally ist nach zehn Jahren vorbei. Nun folgt der Crash. Das glauben zumindest manche Börsengurus. Doch nach Kurseinbrüchen gab es zuletzt auch Kurssprünge. Wird die neue Unsicherheit zur Normalität?

Vielleicht - wider Erwarten - gar zur Ausgangsbasis für einen neuen Anstieg? Oder sacken die Kurse noch deutlich ab? Die Angst vor stark steigenden Zinsen, die nicht nur die Aktienkurse, sondern auch die Immobilien- und Anleihemärkte, ja, selbst den Goldpreis drücken könnten, ist schon zur ständigen Begleitmusik der Anleger geworden. Und sollte US-Präsident Donald Trump einen weltweiten Handelskrieg entfachen, käme noch ein weiterer Belastungsfaktor hinzu.

"Neue Welt für Anleger: Was kommt, was geht, was bleibt?", lautet das Motto des Programms von Handelsblatt und WirtschaftsWoche auf der Anlegermesse Invest in Stuttgart am 13. und 14. April. In zwölf spannenden Gesprächsrunden wollen wir mit ausgewiesenen Expertinnen und Experten diskutieren, wie es in diesen Zeiten noch gelingt, Geld renditereich anzulegen.

Unser Programm am Freitag, 13. April:

9:45 - 10:30 Uhr: "Anlegen 2018"

Der Start ins Börsenjahr 2018 war turbulent. Um das Jahr schon abzuschreiben, ist es jedoch viel zu früh. Über die weiteren Aussichten wird Handelsblatt-Redakteurin Anke Rezmer mit Carsten Klude, Chefvolkswirt der Privatbank MM Warburg, Max Schott vom Vermögensverwalter Sand Schott und Börsenexperte Stefan Heibel vom Finanzbrief Heibel-Ticker sprechen. Wie stellen sich die Profis auf die neue Unsicherheit ein? Wo sehen Sie noch Anlagechancen? Welche Risiken werden unter- und welche überschätzt? Reichlich Stoff für eine spannende Gesprächsrunde!

10:30 - 11:15 Uhr: "Einlagensicherung: Wo ist mein Geld wirklich sicher?"

Zu einem sicheren Anlagemix gehört Liquidität - etwa auf Tagesgeldkonten. Rutscht das Kreditinstitut dann in die Pleite, soll die Einlagensicherung einspringen. Bislang hat das in aller Regel geklappt. Jetzt jedoch will Brüssel eine zentrale Einlagensicherung für alle Länder der Eurozone schaffen. Spareinlagen sollen besser geschützt werden. Das Gegenteil könnte passieren. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Florian Toncar etwa ist Gegner einer zentralisierten Einlagensicherung: Die Debatte konzentriere sich zu stark auf die Vereinheitlichung. Seine Partei hat ein breites Bündnis gegen die europäische Einlagensicherung ausgerufen. Die Bundesregierung aus CDU und SPD dagegen will das Projekt, wenn auch vorsichtig, vorantreiben. Warum? Darüber diskutieren Finanzexperten aus Politik und Praxis: Neben Toncar von der FDP und Nils Schmid (SPD-Bundestagsabgeordneter) sind dies der Gründer des Einlagenportals Weltsparen, Tamaz Georgadze, und der freie Anlageberater Karl-Heinz Winkler. Die Moderation übernimmt WirtschaftsWoche-Redakteur Mark Fehr.

12:00 - 12:45 Uhr: "Digitale Vermögensverwaltung"

Um Geld anzulegen, müssen Kunden nicht mehr zu Bank oder Vermögensverwalter gehen. Allein in Deutschland können sie aktuell per Internet auf mehr als 20 Robo-Advisors zugreifen. Diese werben damit, dass sie sich "unabhängig und professionell" oder "persönlich und modern" um das Vermögen ihrer Kunden kümmern. Einige Anbieter reagieren auf aktuelle Marktentwicklungen und passen die Portfolios an, so wie Scalable Capital. Dessen Co-Gründer Erik Podzuweit wird auf unserer Bühne mit Anna Voronina diskutieren, der Leiterin des Konkurrenten Quirion. Voroninas Team setzt auf eine rein passive Strategie, ohne marktabhängige Anpassungen. Auch Preismodelle und Kundenansprache unterscheiden sich. Was ihm besser gefällt, kann Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg im Gespräch mit Handelsblatt-Redakteurin Katharina Schneider sagen. Soviel vorweg: Nauhauser ...

